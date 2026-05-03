Тобольскому ангелу обломали крылья

Фото: Типичный Тобольск

ЧП произошло в Тобольске в эти выходные. У одного из девяти ангелов обломали крылья, вернее крыло.

- Речь идёт о так называемом «театральном ангеле» расположенном в центре городе у драматического театра, – сообщают очевидцы в тг-канале «Типичный Тобольск».

При этом горожане отмечают, что состояние ангелов плохое. Скорее всего никто ничего не отрывал. Металл проржавел, кто-то случайно задел и крыло отвалилось.

Напомним, что арт-проект с ангелами, созданный скульптором Дмитрием Прибыльновым, был презентован в конце 2021 год. Металлические фигурки расположились в разных частях исторического центра Тобольска. Возле каждой скульптуры есть QR-код, отсканировав который, можно послушать историю самого ангела и места, рядом с которым он находится. Ангелы уже давно стали туристической изюминкой, у каждой из которых есть имя.

Так, гениальный ангел выбрал для себя площадь Менделеева и посвящен великому химику. Ангел влюблённых поселился в сквере Декабристов. Он символизирует историю любви юного поручика Ивана Анненкова и французской красавицы Полины Гебль. Пострадавший от времени театральный ангел нашел местечко возле Тобольского драматического театра им. Петра Ершова. Милосердный ангел »живет» у Тюремного замка, стены которого видели страдания заключённых на протяжении нескольких веков. Странствующий ангел облюбовал себе Троицкий мыс. Стремящийся ангел поселился на Красной площади. Он покровительствует всем, кто созидает и развивает, ставит благородные цели и достигает их. Созерцающий ангел »выбрал» сад Ермака. Он символизирует вдохновение художников, которое появляется благодаря неспешному созерцанию этого мира. Литературный ангел завладел гимназическим мостиком и хранит всю литературу, посвящённую Тобольску. Архитектурный ангел взгромоздился возле Прямского взвоза. Он символизирует уникальную архитектуру Тобольска. Музыкальный ангел расположился возле церкви Захария и Елизаветы. История скульптуры связана с историей жизни композитора Александра Алябьева, который родился в Тобольске. Улыбающийся ангел ждет гостей на Базарной площади, добродушно распахнув свои руки для объятий.