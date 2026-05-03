На Судоремонтной в Тюмени под колеса Hyundai угодил мальчишка на велосипеде

Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка произошло вечером 2 мая в Тюмени. Юного велосипедиста сбил автомобиль.

По данным Госавтоинспекции по Тюменской области, во дворе дома №28 по улице Судоремонтной водитель автомобиля Hyundai сбил 11-летнего велосипедиста. По предварительным данным, ребенок катался во дворе, видел автомобиль, но не смог вовремя остановиться и попал под колеса. Мальчик получил травму руки.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Заводоковском на мотовелике попал 12-летний мальчик.