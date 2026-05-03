В Тюмени на Харьковской сожитель подбил глаз возлюбленной

Вечерние посиделки с алкоголем в одной из квартир на улице Харьковской в Тюмени завершились тем, что у дамы появился фингал под глазом, а мужчину допрашивает полиция.

По данным УМВД по Тюменской области, к участковому обратилась тюменка 1990 года рождения с подбитым глазом. Дама рассказала, что ее избил сожитель и врачи диагностировали ей травму глаза. Возлюбленным побитой тюменки оказался ранее судимый безработный мужчина 1988 года рождения. Он признался, что ссора между ним и его милфой возникла на бытовой. Когда аргументы закончились, он ударил даму сердца кулаком в лицо.

В отношении кухонного бойца возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».