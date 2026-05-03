Под Заводоуковском в ДТП на мотовелике пострадал 12-летний мальчик

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Родители продолжают покупать своим детям опасные «неигрушки»: электросамокаты, мопеды, скутеры, мотоциклы и мотовелосипеды, несмотря на ежедневные сводки о ДТП с детьми. Так, беспечные родители из села Новая Заимка под Заводоуковском купили мотовелик для 12-летнего ребенка. Мальчик попал на нем в ДТП.

- В селе Новая Заимка на улице Ленина 12-летний подросток, управлял электрическим велосипедом мощностью 240 Вт, не справился с управлением мотовелосипеда, он опрокинулся. Школьник получил в ДТП ранения. Обстоятельства выясняются, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Госавтоинспекция в очередной раз предостерегает родителей покупать своим детям опасные средства передвижения.