Тюменские студенты становятся волонтерами, чтобы примерить профессию сотрудника МВД

В Тюмени стартовал совместный проект Общественного совета при УМВД города Тюмени и Областного центра профилактики и реабилитации. Студенты получают уникальную возможность прикоснуться к службе в органах внутренних дел, не дожидаясь диплома.

Так обычный вторник в музее истории УМВД России по Тюменской области превратился для студентов ТюмГУ в портал между прошлым и будущим. Раритетные экспонаты — пожелтевшие архивные дела, боевые награды и оружие разных эпох — хранят судьбы людей, стоявших на страже порядка. Но организаторы встречи смотрели не в историю, а в завтрашний день.

«Первый шаг в профессию» — так называется совместная инициатива общественников и специалистов центра профилактики и реабилитации. Её цель — показать молодым людям, как можно помогать правоохранителям уже сегодня. Не после защиты диплома, не через пять лет, а прямо сейчас.

«Для ребят эта встреча — отличная возможность не просто вступить в команду волонтёрского профилактического движения, но и получить опыт, связанный с защитой прав и безопасностью наших граждан. Участие в профилактической волонтёрской деятельности сегодня может стать первым шагом к службе в правоохранительных органах завтра», — подчеркнула Галина Созыкина, заместитель директора по организационно-методической работе ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации», заместитель председателя общественного совета при УМВД города Тюмени.

И это не просто слова. Волонтёры профилактики участвуют в акциях, помогают доносить до горожан основы законодательства, работают с детьми, в том числе из групп риска. Для студента юридического факультета это бесценная практика: он видит, как законы работают в реальной жизни, учится общаться с людьми, понимает изнанку профилактической работы.

Со своей стороны, Общественный совет при УМВД России по городу Тюмени делает ставку на долгосрочный результат. Молодые люди, которые сейчас добровольно помогают сотрудникам правопорядка, уже через пару лет пополнят ряды сознательных граждан, а лучшие из них — возможно, сами наденут форму.