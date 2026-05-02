Онлайн-проект «Тюменские маршруты здоровья» рассказывает подросткам о вреде наркотиков

Тюменские волонтеры продвигают здоровый образ жизни через доверительные диалоги на языке видеороликов в социальных сетях. Социальные сети давно перестали быть просто развлечением. Для современного подростка это главный «учебник жизни», который, как показывает статистика, зачастую может быть опасен.

Подростки зачастую избегают нотации и скучных лекции. Они ищут ответы в телефонах. Увидели рекламу «лёгкого заработка» — попали в беду. Поговорить с родителями? Часто стесняются или боятся. С учителями? Воспринимают это как морализаторство.

Проект, который работает по принципу "равный равному"

Волонтёры Областного центра профилактики и реабилитации решили: раз подросток живёт в экране смартфона, то и спасать его нужно там. Так родился онлайн-проект «Тюменские маршруты здоровья». Ребята в возрасте от 14 лет берут в руки камеры, микрофоны и учат сверстников тому, что освоили сами.

«Мы не читаем лекции, — объясняют волонтёры. — Мы показываем. В кадре — врачи, полицейские, психологи, спортсмены. Но говорят они не бюрократическим языком, а простыми словами. О том, что такое психоактивные вещества (ПАВ) и какова ответственность за их распространение, о здоровье, спорте, увлечениях».

Проект устроен как настоящая медиашкола профилактики. Сначала организаторы обучают волонтёров писать сценарии, снимать и монтировать. Затем подростки сами создают контент. Получается честный разговор по принципу «Равный равному»

Спикерами выступают представители разных ведомств, но режиссёрами стали молодые тюменцы. Лучшие ролики волонтёрских отрядов публикуются на странице проекта без купюр.

Менее чем за год сообщество проекта собрало более 800 подписчиков. И это не только подростки, но и учителя, и администраторы школ областного центра.

Проект «Тюменские маршруты здоровья» своего рода, закрывает информационный вакуум. Теперь у подростка есть альтернативный источник информации: не просто «красивая жизнь» с рисками, а реальные факты в понятной упаковке. И, кажется, волонтёры нащупали ту самую кнопку, на которую точно стоит нажимать, чтобы сохранить будущее.