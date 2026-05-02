Тюменские дачники массово жалуются на агрессивных диких хомяков

Лесные хомяки карбыши атакуют дачников Тюменской области. Эти зверьки необычайно агрессивны. Они бросаются на человека, рычат, щелкают зубами и раздувают щеки. Но самое страшное, что этот дикий зверь может уничтожить весь урожай. Хомяк необычайно плодовит и прожорлив.

Специалисты тюменского филиала Россельхозцентра, называют карбыша бесстрашным ночным зверьком. Он первый набрасывается на врага в случае опасности. Нора у него похожа на тоннель протяженностью порядка 5-8 метров и глубиной больше полутора, с несколькими входами-выходами. Срок жизни грызуна в природе около 4 лет.

Этот хомяк своим укусом может переносить опасные инфекции, такие как бешенство, токсоплазмоз, сальмонеллез.

Специалисты ведомства не советуют замахиваться палкой на карбыша и уж точно не ловить его руками. Оберегайте от него и кошек с собаками. Укус хомяка болезненный и может занести инфекцию.

Избавиться от зверька можно если залить его норы водой, но для этого следует закрыть все выходы. Есть вероятность того, что вода впитается в грунт и зверек вернется домой.

Можно также купить хомяколовки, или специальные зерноприманки. Приманку надо засунуть поглубже в лаз или рассыпать возле норки, пишет tmn.aif.ru