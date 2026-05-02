Тюменцам напомнили, кто и как может ездить на мотоциклах и мопедах

Тюменские мотоциклисты, к сожалению, уже открыли сезон. Уже в начале апреля на городских улицах стал слышан рев мотоциклов, а автомобилистов стали обгонять байкеры. Госавтоинспекция Тюменской области напоминает водителям, что важно учитывать, прежде чем сесть за руль мотоцикла.

Во-первых, сесть за руль этой адской техники может только человек старше 18 лет и имеющий на это водительскую категорию «А». С 16 лет разрешено управлять легкими мотоциклами с объемом двигателя до 125 см³ – категория А1, а также скутерами и мопедами – категория М.

Во-вторых, без экипировки садиться ни на мотоцикл, ни на скутер нельзя: обязательно нужен шлем и водителю, и пассажиру. За его отсутствие можно получить штраф до 1500 рублей. Также нужны мотоциклетные куртка, штаны с защитой, перчатки и ботинки. На этой одежде должны быть светоотражающие элементы.

Бесправникам грозит штраф от 500 рублей до 30 тысяч рублей. Управление мотоциклом без страховки обойдется в 800 рублей, при повторном нарушении водитель заплатит уже 3-5 тысяч рублей. За езду на мотоцикле без госномеров положен штраф 500–800 рублей, повторное нарушение может закончиться лишением прав.

За катание на мотоциклах подростков ответят родители, уточняет «Тюменская линия».