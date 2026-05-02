ФК «Тюмень» в мае проведет шесть поединков

ФК «Тюмень» сегодня, 2 мая, празднует 65-летний юбилей. В 1961 году первая тюменская футбольная команда провела первый матч в Саранске. Тогда команда называлась «Геолог» и играла против саранского «Строителя». За эти годы ФК Тюмень сменил несколько названий: «Прибой», «Нефтяник», «Динамо-Газовик» и т. д., но свое последнее название команда получила в 1997 году, в 2027 году клуб встретит 30-летний юбилей в этом названии.

Сегодня ФК «Тюмень» на стадионе «Геолог» сыграет с «Динамо-2» из Москвы. Матч начнется в 15 часов (6+). Наш клуб на седьмом месте в турнирной таблице, а «Динамо-2» на четвертой строке.

Всего в мае тюменцы сыграют шесть матчей во втором круге второго этапа LEON-Второй лиги «А». Три из которых – домашние: 2 мая с москвичами, 16 мая с брянским «Динамо-Брянск» и 24 мая с пермяками из «Амкар-Пермь».

Выезды у «Тюмени» будут 10 мая в Ставрополь, 20 мая в Киров и 30 мая в Санкт-Петербург, пишет «Вслух.ру»