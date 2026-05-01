Николаю Руссу присвоили звание Героя Труда РФ

Фото: правительство Тюменской области

В День Весны и Труда президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации Николаю Руссу.

Николай Руссу — гордость Тюменской области, почётный гражданин региона и заслуженный строитель России. Он возглавляет АО «Мостострой 11» Нацпроектстроя — компанию, чьи проекты реализуются в 33 регионах России и в странах ближнего зарубежья.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляка с заслуженной наградой:

– Вклад компании в строительство бесценен — это и Крымский мост, и объекты в олимпийском Сочи, и важные проекты в Тюменской области. От всей души поздравляю Николая Александровича и желаю крепкого здоровья и успехов в работе!

Путь Николая Руссу в мостостроении начался в 1981 году. Выпускник Сибирского автомобильно дорожного института по специальности «мосты и транспортные тоннели», он начал карьеру в Мостоотряде № 15 на Крайнем Севере — с должности мастера и дошёл до поста главного инженера. В 1989 году Руссу возглавил тюменский филиал «Мостостроя 11» — фирму «Мостоотряд 36», а с мая 2008 го занимает должность генерального директора АО «Мостострой 11».

Под его руководством компания вышла на новый уровень и включилась в реализацию масштабных проектов по всей стране. Среди знаковых объектов — Крымский мост: специалисты «Мостостроя 11» возвели 40 опор и смонтировали металлоконструкции общим весом более 21 000 т на участке протяжённостью свыше 2 300 м от острова Тузла до фарватера.

Не менее важны и другие достижения: строительство моста «Красный дракон» через Иртыш у Ханты Мансийска, Архангельского моста в Череповце, Высокогорского моста через Енисей близ Лесосибирска, эстакад в Нижнем Новгороде к ЧМ 2018, мостов в Сочи к Олимпиаде 2014, а также участие в создании трассы М 12 «Восток» и работы на автомагистрали М 4 «Дон». Кроме того, компания реализовала крупные проекты в Казахстане — в том числе мостовой переход через Иртыш длиной 3 200 м.

За выдающиеся заслуги Николай Александрович отмечен множеством наград. В их числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (вручён в 2020 году за строительство Крымского моста), звания заслуженного строителя РФ, почётного строителя Тюменской области и Ханты Мансийского автономного округа — Югры.

Руссу известен как руководитель с высокой личной вовлечённостью: он регулярно бывает на стройплощадках и уделяет пристальное внимание развитию кадрового потенциала — поддерживает ветеранов отрасли и налаживает взаимодействие с вузами.

