Школьники Тюмени получат льготные поездки в мае. Кличество зависит от класса

Выпускники 9‑х и 11‑х классов получат 48 поездок

С 1 мая на транспортные карты тюменских школьников зачислят месячный лимит льготных поездок — и его размер будет зависеть от того, в каком классе учится ребёнок.

Ученики с 1 го по 8 й класс и десятиклассники смогут совершить 44 поездки: это рассчитано на 22 учебных дня (по две поездки в день). Выпускники 9 х и 11 х классов получат чуть больше возможностей — им положено 48 поездок на 24 учебных дня. Более того, для этих параллелей льготный проезд сохранится и в июне. Остальные школьники летом воспользоваться льготами не смогут.

Студенты в мае получат 54 льготные поездки — их хватит на 27 учебных дней.

Стоимость проезда по льготе заметно ниже обычного тарифа: школьники платят всего 20 % — то есть 8,4 рубля за поездку, а студенты пользуются скидкой 50 % и отдают за проезд 21 рубль.

Если лимит льготных поездок исчерпан или речь идёт о периоде летних каникул, транспортная карта будет работать как обычная: стоимость проезда составит 37 рублей, при этом сохраняется возможность одной бесплатной пересадки в течение 60 минут, сообщает «Вслух.ру».

Узнать подробности, проверить баланс и пополнить карту можно на сайте «ТТС». За справками обращайтесь по телефону: 8 800 600 99 72.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что в 2026 году сдавать ЕГЭ в Тюмени будут 7 021 выпускник общеобразовательных школ. Уже который год лидер среди предметов по выбору – обществознание: его решили сдавать 2 251 тюменский школьник. На втором месте по популярности информатика. Этот предмет выбрали 1 391 человек (19,91 %). Высокий интерес к IT-специальностям по-прежнему сохраняется. Замыкает тройку лидеров физика, её будут сдавать 1 318 выпускников (18,77%).

