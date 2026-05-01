В Тюмени создают экспериментальный участок, объединив возможности науки и производства

Фото: «Кенера»

В Тюменской области набирает обороты сотрудничество между промышленностью и наукой. На заводе по производству нефтегазового оборудования «Кенера» появится экспериментальный участок — площадка для создания опытных образцов с использованием оборудования Тюменского госуниверситета.

О планах рассказали на встрече руководители завода «Кенера», представители тюменского отделения «Союза машиностроителей России», Передовой инженерной школы и Центра трансфера технологий ТюмГУ.

— Мы обсуждаем возможность разместить на нашей площадке университетское оборудование, чтобы производить единичные экземпляры и опытные образцы, — поясняет генеральный директор ООО «Кенера» Олег Федоровских. — Это выгодно и нам, и вузу. Кроме того, мы наметили пути совместной работы над научно исследовательскими проектами и разработкой новой продукции — в том числе с привлечением господдержки.

Развитие таких партнёрств — важная часть региональной политики. Тюменская область давно известна как территория, где рождаются новые технологии для нефтегазовой отрасли, появляются сервисные компании и готовятся высококлассные специалисты.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, усилить эти позиции поможет опыт лучших российских научно образовательных центров и производств. Перед запуском экспериментального участка команда региона изучила передовые практики: побывала в ведущих вузах, научно образовательных центрах и на крупнейших предприятиях страны.

