Тюменским садоводам рассказали, как обработать участок в мае

Начните с обработки участка Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Май — время активных работ в саду и огороде. Заместитель председателя Союза садоводов Тюменской области Нина Щербакова поделилась списком главных задач месяца.

Начните с обработки участка: обработайте периметр от иксодовых клещей. В начале мая подкормите многолетники кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды под корень) — кроме земляники, гортензий, голубики, рододендронов и плодовых деревьев. Когда перо лука и чеснока достигнет 10 см, подкормите их карбамидом.

Деревья и кустарники удобряйте в первой половине мая комплексным азотным удобрением: заделайте гранулы в почву и пролейте водой. После цветения обработайте плодово ягодные культуры (кроме земляники) от вредителей баковой смесью («Актара + Скор») и опрыскайте стимуляторами плодообразования.

В теплице перед высадкой обработайте рассаду «Эпином», добавьте в лунку «Глиокладин» и притените белым укрывным материалом на 7–10 дней. Для профилактики болезней подвесьте 4 бутылька с йодом (на площадь 3×6 м), а при фитофторе внесите в грунт «Триходерму».

Перед посадкой картофеля обработайте клубни препаратами от колорадского жука и проволочника («Клубнещит», «Престижитатор»), добавьте в лунку луковую шелуху и биогумус. При посадке астр кладите в лунку «Глиокладин» и проливайте «Фитоспорином» еженедельно.

В конце мая проведите внекорневую подкормку всех культур микроэлементами («Аквамикс», «Флорист Бутон»). Если растения плохо отошли после зимы, используйте «Рибав Экстра» под корень и «Стимул» по листу (с интервалом 10–14 дней). Морковь в гранулах сейте во влажный грунт и накрывайте до всходов, пишет «Тюменская область сегодня».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.