Жители Тюменской области смогут прочувствовать подвиг бойцов Великой Отечественной войны

Проект позволит прожить память о войне через пять органов чувств

С 6 по 9 мая в Тюмени, Ишиме и Тобольске состоится серия мероприятий «И помни…». Проект позволит прожить память о войне через пять органов чувств: слух, вкус, обоняние, осязание и зрение. Каждая локация даёт уникальный интерактивный опыт, а предварительная регистрация доступна в группах мультицентров во «ВКонтакте».

В Тюмени 6 мая в 15:30 в Мультицентре «Контора пароходства» (ул. 25 го Октября, 23А, стр. 1) пройдёт программа «Слушай и помни…». Это вечер сказок писательницы Натальи Корсак с чтением книги о блокаде Ленинграда «СТО лет для ДОРО», интерактив с пёрышками и живая музыка.

7 мая в 19:00 в мультицентре «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1, Тюмень) откроется выставка «Ощущай и помни…» с фотопроектом «Хлеб всему голова» и лекцией о шоколаде в годы войны. Гости смогут приготовить «Гвардейский шоколад» по старинному рецепту и поучаствовать в чайной церемонии.

8 мая в 16:00 в Ишиме (мультицентр «Моя территория», ул. Ленина, 7) начнет работу иммерсивная выставка «Чувствуй и помни…»: аудиорассказ от лица солдата, с семью ароматами — от запаха железа до сирени и хлеба, а также мастер класс по созданию свечей «Мирное небо».

В Тобольске 8 мая в 16:00 (мультицентр «Моя территория», ул. Красноармейская, 6/4) откроется выставка квест «Смотри и помни…». Гости увидят историю человека, прошедшего войну, через предметы, связанные с разными этапами его судьбы: игрушку, фото, форму, бинты и ордена. Выставка работает до 10 мая, вход бесплатный.

9 мая в 15:00 и 17:00 в Центре «Космос» — спектакль медиация «Бери и помни» (12+). Зрители прикоснутся к реквизиту военного времени и создадут арт объект из бумажных самолётиков с благодарностями предкам. Вход свободный, нужна регистрация в сообществе «Космос | Театральный центр» во «ВКонтакте».

— Когда человек слышит звуки войны или чувствует запах блокадного хлеба, история перестаёт быть абстракцией, — цитирует Moi-portal.ru куратора общественных проектов и пространств Тюменской области Илью Титова. — Мы хотим, чтобы каждый смог эту память прожить и сохранить.

