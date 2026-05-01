Тюменский агроном рассказала, как вырастить идеальный картофель

Картофель — желанный гость на каждом столе, но чтобы собрать хороший урожай, нужно начинать готовиться ещё с осени. Агроном тюменского «Россельхозцентра» Нурания Шарыгина делится простыми, но важными правилами, которые помогут вырастить крепкий и здоровый урожай.

Семенной картофель отбирают заранее — здоровые клубни размером с куриное яйцо, весом 50–80 граммов, без трещин, вмятин и признаков болезней. За 3–4 недели до посадки их достают из хранилища, осматривают и начинают проращивать. Если остались только крупные экземпляры — их можно разрезать на части, оставляя по 1–2 глазка на каждой.

Клубни выкладывают в один-два слоя в светлое тёплое место — на веранду или в теплицу, где днём +14…+18°C, а ночью +6…+12°C. Под светом они слегка зеленеют (появляется соланин — не для еды, но отлично защищает от болезней), а почки пробуждаются. Через 3–4 недели появляются крепкие ростки длиной 1–1,5 см с зачатками листьев и корней — такие всходят быстрее и дружнее. Чтобы прорастание было равномерным, ящики периодически переворачивают. Если посадка задерживается — картофель убирают в прохладное место (+10°C), чтобы замедлить рост.

Перед высадкой клубни обязательно обрабатывают. Для этого разложенный в один слой на пленке картофель опрыскать раствором: от болезней — фунгицидами (Фитоспорин-М, Максим, Споробактерин, Альбит, Алирин-Б), от колорадского жука и проволочника — препаратами вроде Дракора, Командора, Имидор Про, Табу или Имидора Про. Хорошо работают комбинированные средства — Престиж, Клубнещит, Матадор Гранд. Обработанные клубни должны хорошо просохнуть.

Картофель любит солнце, лёгкую, плодородную почву и не терпит застоя воды. Лучше сажать его на возвышении, в хорошо освещённом месте. Под перекопку вносят компост, золу, суперфосфат и калий. На кислых почвах — доломитовую муку (1 кг на 3 м²).

Сажают, когда земля прогреется до +5…+7°C. Ряды — через 60–70 см, клубни — на расстоянии 20–30 см, заглубляя на 10 см.

