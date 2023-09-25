Глава Тобольска подписал распоряжение о начале отопительного сезона

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Глава Тобольска Максим Афанасьев подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Таким образом, тепло начнет поступать в квартиры жителей с 27 сентября.

- Подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 27 сентября. Первый осенний месяц неожиданно оказался сухим и теплым, но ночи холодные, и с завтрашнего дня прогнозы синоптиков не радуют хорошей температурой, - прокомментировал управленец.

Что касается социальных объектов, практически все они уже подключены к теплу.

Также Максим Афанасьев напомнил, что в этом году ремонтная кампания была очень объемной, но, как и было обещано, горячую воду в домах вернули до 1 сентября, за исключением некоторых адресов. Сейчас работы на данных участках завершены, и горячее водоснабжение восстановлено.