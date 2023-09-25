В тюменском поселке задержали нетрезвого водителя школьного автобуса

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В тюменском поселке Боровский задержали нетрезвого водителя школьного автобуса. Показания алкотестера составили 0,29 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

К счастью, детей в автобусе не было, так как мужчина ехал на пункт технического контроля. Именно там и выяснилось, что он находится подшофе.

В обычные дни автобус перевозит детей из местной средней школы. При этом в путевом листе у водителя есть отметка о прохождении медицинского контроля.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

– На водителя составлен административный материал по факту пьяного вождения. Также будет рассмотрен вопрос о действиях юридических и должностных лиц, допустивших водителя до поездки, – добавили в ведомстве.