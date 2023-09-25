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НовостиНедвижимость25 сентября 2023 8:19

В Тюмени через месяц откроют надземный пешеходный переход в районе ЖК «Колумб»

Открытие надземного пешеходного переход в районе тюменского ЖК «Колумб» запланировано на конец октября
Марина Прохорова
Фото: главное управление строительства Тюменской области

Фото: главное управление строительства Тюменской области

В Тюмени продолжается обустройство надземного пешеходного перехода в районе ЖК «Колумб». Как сообщили в Главном управлении строительства области, на днях подрядная организация установила пролет перехода на опоры.

– Длина пролета – 42 метра, ширина пешеходной части – 3 метра. Для монтажа крупногабаритной конструкции потребовалось на время перекрыть движение по объездной, – прокомментировали в ведомстве.

Сейчас специалисты заняты монтажом инженерных систем и оборудования. Для удобства людей будут установлены два лифта, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения. Рядом с переходом установят автопавильоны.

Согласно контракту, завершить работы должны к концу октября.