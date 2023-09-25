В Тюмени через месяц откроют надземный пешеходный переход в районе ЖК «Колумб»

Фото: главное управление строительства Тюменской области

В Тюмени продолжается обустройство надземного пешеходного перехода в районе ЖК «Колумб». Как сообщили в Главном управлении строительства области, на днях подрядная организация установила пролет перехода на опоры.

– Длина пролета – 42 метра, ширина пешеходной части – 3 метра. Для монтажа крупногабаритной конструкции потребовалось на время перекрыть движение по объездной, – прокомментировали в ведомстве.

Сейчас специалисты заняты монтажом инженерных систем и оборудования. Для удобства людей будут установлены два лифта, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения. Рядом с переходом установят автопавильоны.

Согласно контракту, завершить работы должны к концу октября.