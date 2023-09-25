Под Тобольском погиб водитель мусоровоза: грузовик перевернулся

Фото: ГИБДД Тюменской области
За прошедшие выходные на дорогах Тюменской области погибли четыре человека. Такую печальную статистику озвучили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
– Сразу десять дорожно-транспортных происшествий случилось в Тюменской области за минувшие выходные дни, в них погибли 4 человека, еще 12 получили травмы, – прокомментировали в ведомстве.
Фото: ГИБДД Тюменской области
Так, минувшим вечером в деревне Старицкой Тобольского района в кювет опрокинулся мусоровоз. К сожалению, 36-летний водитель грузовика погиб, а 37-летнего пассажира доставили в больницу с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.