Под Тобольском погиб водитель мусоровоза: грузовик перевернулся

Фото: ГИБДД Тюменской области

За прошедшие выходные на дорогах Тюменской области погибли четыре человека. Такую печальную статистику озвучили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

– Сразу десять дорожно-транспортных происшествий случилось в Тюменской области за минувшие выходные дни, в них погибли 4 человека, еще 12 получили травмы, – прокомментировали в ведомстве.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Так, минувшим вечером в деревне Старицкой Тобольского района в кювет опрокинулся мусоровоз. К сожалению, 36-летний водитель грузовика погиб, а 37-летнего пассажира доставили в больницу с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.