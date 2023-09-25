Фото: группа «Тюменская филармония» в соцсети «Вконтакте».

Тюменский филармонический оркестр сыграет на самых известных сценах России. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Так, в новом сезоне коллектив выступит на гала-концерте Международного музыкального фестиваля к 100-летию Елены Гнесиной. Оркестр сыграет две оперы: «Евгений Онегин» и «Руслан и Людмила». А партии в произведениях исполнят известные артисты.

Состоится событие 31 мая 2024 года в московском концертном зале «Зарядье».

Также коллектив запланировал несколько концертов и проектов к празднованию 220-летия со дня рождения Михаила Глинки.

Кроме того, в новом сезоне у Тюменского филармонического оркестра запланированы выступления с именитыми солистами, в том числе в московском Концертном зале им. П. И. Чайковского.