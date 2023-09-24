В Тюмени с начала года произошло 99 ДТП на пешеходных переходах

Автоинспекторы призывают тюменцев быть внимательнее на пешеходных переходах Фото: Юлия Кучеренко

Автоинспекторы призывают тюменцев быть внимательнее на пешеходных переходах. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тюменской области. Инспекторы обеспокоены увеличением количества ДТП с участием пешеходов, в том числе на пешеходных переходах.

Так, с начала года на «зебрах» произошло 99 ДТП, в которых погибли 2 человека, в том числе ребенок, 103 человека получили травмы. Каждого шестого пешехода сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в темное время суток. А осенью риск попадания в такие ДТП увеличивается из-за мокрой дороги и раннего наступления темноты.

Госавтоинспекторы советуют пешеходам использовать световозвращающие элементы, носить одежду со вшитыми светящимися вставками. Такие элементы делают людей более заметными на дорогах для водителей.

Водителям, нарушающим правила проезда пешеходных переходов также советуют быть внимательными на дорогах. В 2023 году оштрафованы более 4,5 тысяч водителей, которые не уступили дорогу пешеходам.