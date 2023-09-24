Фото: Дом-музей генерала армии И. И. Федюнинского

В тюменской школе № 69 отметили 15-летие музея имени Ивана Федюнинского. Тюменская область сегодня пишет о том, что музейная комната открыта в 2008 году, идея ее создания принадлежала школьным учителям, которые побывали в музее Ивана Ивановича в деревне Гилево под Тюменью. Впечатление от посещения дома-музея было настолько сильным, что педагоги предложили коллегам создать музей и в школе.

В Тюмени чтут память легендарного военачальника. По представленным в музее свидетельствам, в 1985 году совет ветеранов предложил дать имя Ивана Федюнинского одной из улиц города. В 1987 году его имя получила улица в Южном микрорайоне рядом со школой № 44, а в 2017 году недалеко от школы № 69 открыли памятник Ивану Федюнинскому.

Эти и другие факты есть в документах, содержащихся в школьном музее. Там бережно хранят предметы быта воинов Красной армии, найденные во время поисковых экспедиций. Экспонатами интересуются школьники, они также посещают комнату-музей.