В Тюменской области ищут волонтеров для восстановления заброшенной усадьбы начала XX века

Фото: Том Сойер Фест-Новотроицкое

В Тюменской области ищут волонтеров для восстановления крестьянской усадьбы начала XX века. Усадьба находится в с. Новотроицкое Нижнетавдинского района. Организаторы проекта "Том Сойер фест" просят неравнодушных добровольцев из других населенных пунктов помочь в ремонтных и покрасочных работах.

- Новотроицкое находится в 120 км от Тюмени. От волонтеров особых профессиональных навыков не требуется, всё покажем и всему научим. В основном это будут малярные работы, — сообщил координатор проекта Александр Рыков.

Тюменская линия пишет, что у дома № 28 по улице Дзержинского интересная история. Он был выстроен в другом населенном пункте — д. Новоникольск, что в трех километрах от с. Новотроицкое, и принадлежал зажиточному крестьянину Илье Логинову. В 1976 здание перевезли и открыли в нем начальную школу.

Сейчас оно заброшено, часть работ по восстановлению крестьянской усадьбы уже проведена: отремонтированы крыша и потолок второго этажа, заменен пол на первом этаже, установлены окна. После ремонта там хотят открыть музей, где воспроизведут обстановку дома сибирского крестьянина.

Для участия в восстановлении здания необходимо позвонить Александру по телефону +7-950-487-20-82 и следить за новостями проекта в группе "Том Сойер Фест-Новотроицкое" ВКонтакте.