Врачи тобольской больницы спасли женщину с сильным воспалением органов малого таза Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Врачи тобольской больницы спасли женщину с тяжелой патологией органов малого таза. Женщина давно чувствовала недомогание, но тянула с обращением в больницу, пока не поступила в приемное отделение Областной больницы № 3 с острой болью в области живота.

Ее экстренно взяли в операционную, выявив перитонит органов, а также высокий риск осложнений из-за затянутости болезни. Операция длилась около часа и прошла успешно. Гинекологам и хирургам удалось избавить женщину от патологии и сохранить репродуктивную функцию.

Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Медики рекомендуют ежегодно проходить осмотр у врача-гинеколога.