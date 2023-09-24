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НовостиЗдоровье24 сентября 2023 3:38

Врачи тобольской больницы спасли женщину с сильным воспалением органов малого таза

Ей сделали операцию, сохранив детородную функцию
Виктория Терина
Врачи тобольской больницы спасли женщину с сильным воспалением органов малого таза

Врачи тобольской больницы спасли женщину с сильным воспалением органов малого таза

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Врачи тобольской больницы спасли женщину с тяжелой патологией органов малого таза. Женщина давно чувствовала недомогание, но тянула с обращением в больницу, пока не поступила в приемное отделение Областной больницы № 3 с острой болью в области живота.

Ее экстренно взяли в операционную, выявив перитонит органов, а также высокий риск осложнений из-за затянутости болезни. Операция длилась около часа и прошла успешно. Гинекологам и хирургам удалось избавить женщину от патологии и сохранить репродуктивную функцию.

Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Медики рекомендуют ежегодно проходить осмотр у врача-гинеколога.