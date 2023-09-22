Жителя Викулово осудили за нанесение побоев собутыльнице Фото: Татьяна Коркина

Жителя Викулово осудили за нанесение побоев собутыльнице. Очередная пьяная ссора переросла в драку и закончилась судебным разбирательством.

- Викуловский районный суд Тюменской области вынес приговор в отношении Вадима Паршина, 1964 года рождения, ранее судимого, обвиняемого в нанесении побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, относящегося к категории небольшой тяжести, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

В дневное время он пришел в гости к знакомой с которой продолжил выпивать. Затем между ними произошла ссора и он несколько раз ударил ее по лицу, а затем, схватив за волосы, ударил несколько раз головой о стол. После избиения мужчина лег спать. Проснувшись через час он снова ударил собутыльницу. В суде подсудимый вину признал частично и рассказал, что не помнит как хватал знакомые за волосы и бил головой о стол.

Суд назначил Паршину наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев.