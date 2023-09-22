Под Тюменью в лесу пропали два родственника Фото: Юлия Кучеренко

Под Тюменью в лесу потерялись два родственника. Известно, что Ирина и Анатолий утром 22 сентября ушли из деревни Железный Перебор в лес, но домой не вернулись. К поискам присоединился поисковый отряд ДПСО «ТюменьРегионСпас Национальный центр помощи». Он объявил сбор на поиск Ирины и Анатолия Цибарц.

Неравнодушных тюменцев попросили позвонить по номеру 8-982-922-78-84 и поучаствовать в поисках.

Стоит отметить, что добровольческий поисково-спасательный отряд объединяет не равнодушных к чужой беде людей, готовых прийти на выручку и днем, и ночью.