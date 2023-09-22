Куратор «Проекта 0-4» посетила Тюменскую область и оценила работу с семьями, находящимися в ТЖС

Фото: Сергей Глебов

Куратор «Проекта 0-4» высоко оценила работу с семьями в Тюменской области. Проект начал свою работу в 2022 году, после того как Тюменская область вошла в 14 пилотных регионов РФ, в которых он реализуется.

Проект «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет» инициирован Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой и направлен на снижение числа малышей, воспитывающихся в стационарных учреждениях. Тюменская область стала шестым регионом, который посетила куратор Галина Василенко и ее команда.

- Анализ причин помещения детей в «Региональный специализированный дом ребенка» показал, что до 80% детей – из семей, в которых родители злоупотребляют алкоголем или употребляют психоактивные вещества. Это во многом определяет и наши направления работы с семьями, ведь справиться с такой болезнью в одиночку у родителей не получается,» – рассказала специалист по работе с семьей, курирующая «Проект 0-4» в Тюменской области Елена Кашкарова.

Фото: Андрей Трацевский

В первый день команда посетила два учреждения, реализующих программы реабилитации алко- и наркозависимых. Следующий день команда посвятила изучению практик региона, которые направлены на профилактику социального сиротства. Затем специалисты рассмотрели реальные кейсы детей, находящихся в Доме ребенка во время стратегической сессии.

Кураторы отметили высокий уровень межведомственного взаимодействия, возможность в режиме онлайн выстраивать индивидуальную работу с семьей, оперативно реагировать на жизненные ситуации и обеспечить безопасность ребенка.

Завершился визит совещанием и рядом договоренностей о дальнейшем сотрудничестве в рамках проекта. Галина Василенко отметила, что в Тюменской области выстроена системная работа по взаимодействию с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, которая позволяет сократить число детей, оставшихся без попечения родителей.