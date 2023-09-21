Минувшей ночью в Тюмени сгорел дом на улице Республики

Фото: МЧС России по Тюменской области
Минувшей ночью в Тюмени произошел пожар: загорелся нежилой дома № 33 на улице Республики. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.
– Сообщение о возгорании поступило 20 сентября в 23:23. На место незамедлительно выехали шесть единиц техники и двадцать человек личного состава, – прокомментировали в ведомстве.
Фото: МЧС России по Тюменской области
К настоящему моменту пожар потушен. Причину его возникновения установят дознаватели МЧС.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в этом происшествии нет.