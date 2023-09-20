В Тюмени мужчина 143 раза нарушил ПДД и лишился госномеров

Более 100 раз водитель Ауди нарушил ПДД. Фото: из личного архива Комсомольской правды

В областной столице лихач умудрился за два месяца нарушить 143 раза правила дорожного движения. В областном ГИБДД пояснили, что мужчина на «Ауди» пойман, привлечен к административной ответственности, а все его злостные нарушения зафиксированы дорожными камерами.

Также стало известно, что любитель скорости превышал ее даже в начале сентября, когда ребятишки отправились в учебные заведения. Рекомендации Госавтоинспекции о соблюдении скорости ради безопасности детей были проигнорированы.

Ко всему прочему, собственник «Ауди» ездил на автомобиле, который не был зарегистрирован. Номерные знаки и документы на транспортное средство у мужчины изъяты.