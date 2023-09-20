В Тюмени пройдет финальный эфир курса мастер-классов «Твое будущее»

Прямая трансляция стартует 24 сентября в 11:00

Заключительный эфир бесплатного онлайн-курса мастер-классов «Твое будущее» пройдет 24 сентября 2023 года. Прямая трансляция стартует в 11.00 на youtube-канале detkityumen72.

– Приглашаем на этот эфир и взрослых, и детей, ведь навыки, о которых мы будем говорить пригодятся каждому, независимо от возраста и профессии, – отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Первый гость – шоумен, предприниматель и совладелец сети ресторанов «15/86» Иван Крылов. Тема эфира – «Юмор и харизма. Дар или навык?». Иван предлагает обсудить, помогает ли юмор в профессии, что есть харизма и из чего она состоит.

О продажах как навыке, который делает жизнь легче, расскажет предприниматель Алексей Поморцев. Старт его эфира в 12.00.

Навыки, о которых пойдет речь пригодятся каждому

Алексей в ходе разговора поднимет следующие вопросы:

– что такое продажи: от определения понятия до его личного понимания;

– какие навыки нужны, кому будет легко, а кому – нет;

– стереотипы о тех, кто занимается продажами («впаривают», «стыдно этим заниматься»);

– где может пригодиться, почему этот навык полезен;

– почему мы продаем каждый день (идеи, время и т. д.).

Участие бесплатное.

Подробная информация о трансляциях – на странице цикла мастер-классов «Твое будущее».