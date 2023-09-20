В Тюменской области выставили на продажу базу отдыха «Дом отпуска» за несколько десятков миллионов рублей

Владелец обещает довольно быструю окупаемость. Фото предоставлено Комсомольской правде

В областной столице за 40 млн рублей продается база отдыха «Дом отпуска». Как сообщает «РБК Тюмень», объект располагается всего в 18 километрах от города.

Территория базы полностью благоустроена. Есть спортивная площадка, мангальная зона, банный чан, бассейн и фонтан. А еще есть выход к лесному массиву. За все это владелец базы отдыха просит 40 млн рублей. Будущим хозяевам обещает предоставить укомплектованный персонал и довольно быструю окупаемость – всего за 2,5 – 3 года.