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НовостиОбщество20 сентября 2023 5:51

В Тюменской области выставили на продажу базу отдыха «Дом отпуска» за несколько десятков миллионов рублей

База находится недалеко от Тюмени
Екатерина Коган
Владелец обещает довольно быструю окупаемость. Фото предоставлено Комсомольской правде

Владелец обещает довольно быструю окупаемость. Фото предоставлено Комсомольской правде

В областной столице за 40 млн рублей продается база отдыха «Дом отпуска». Как сообщает «РБК Тюмень», объект располагается всего в 18 километрах от города.

Территория базы полностью благоустроена. Есть спортивная площадка, мангальная зона, банный чан, бассейн и фонтан. А еще есть выход к лесному массиву. За все это владелец базы отдыха просит 40 млн рублей. Будущим хозяевам обещает предоставить укомплектованный персонал и довольно быструю окупаемость – всего за 2,5 – 3 года.