Стало известно, появится ли в тюменских школах система распознавания лиц

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Тюменские школьники постепенно втягиваются в учебную деятельность и уже отучились две недели. Но если для детей главная тема – это учеба, то для родителей – их безопасность. Отправляя ребенка в школу, родители хотят быть уверены, что с ним там ничего не случится.

В начале 2023 года региональные СМИ говорили о возможности установки в учебных заведениях системы распознавания лиц. Однако в тюменском департаменте образования и науки сказали, что запуск такой системы в школах области не планируется и не рассматривается, сообщает сайт «АиФ-Тюмень».

В ведомстве отметили, что во всех школах региона реализуется необходимый комплекс мер в соответствии с установленными категориями опасности: учебные заведения имеют паспорта безопасности и физическую охрану, а также системы видеонаблюдения.

Кстати, часто от родителей можно услышать жалобы, что за безопасностью в саду или школе следит человек пенсионного возраста. И тюменцы сомневаются в том, что он сможет дать отпор злоумышленнику, но оказалось, что возраст для охранника – не помеха.

– Действующим законодательством не установлены возрастные ограничения к сотрудникам охраны и сторожам, за исключением одного – не моложе 18 лет, – отметили в департаменте.