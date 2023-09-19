В Тюменской области построят завод по производству нефтегазового оборудования

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В Тюменской области появится новый завод нефтегазового оборудования. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Сегодня он вместе с президентом компании «Технологии ОФС» Давидом Гаджимирзаевым принял участие в торжественной закладке первого камня на месте будущего производства.

Приступить к выпуску серийной продукции инвестор рассчитывает уже в 2025 году. Это будет оборудование для наклонно-направленного бурения - данные технологии очень востребованы у нефтегазовых заказчиков.

Инвестировать в новое производство планируется три миллиарда рублей, будет создано более ста рабочих мест.

- Собственники компании рассматривали для размещения нового завода несколько регионов. Благодарен, что они остановили свой выбор на Тюменской области. Окажем инвестору всю необходимую помощь на этапе строительства и запуска производства, - почеркнул Александр Моор.