Тюменка Виктория Сливко стала лучшей в индивидуальной гонке на Чемпионате России по летнему биатлону

Фото: Александр Моор, соцсети

Тюменская спортсменка Виктория Сливко стала лучшей в индивидуальной гонке на Чемпионате России по летнему биатлону, прошедшем в окружной столице. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

- Несмотря на тяжелые погодные условия - ветер и дождь, Вика быстрее всех преодолела 15 километров и оказалась на финише. Поздравляю Викторию и тренерский штаб с заслуженным золотом, - сказал глава региона.

В ходе борьбы спортсменка опередила двух соперниц по сборной Ирину Казакевич и Наталью Шевченко - они заняли второе и третье место.

Напоминаем, что Чемпионат России по летнему биатлону проходил с 16 по 19 сентября в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».