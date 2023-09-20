В Тюмени силовики задержали подозреваемого в грабеже

Мужчина украл телефон и сдал в комиссионку. Фото из личного архива Комсомольской правды

Житель Тюмени обратился к силовикам после кражи телефона. В полиции он объяснил, что у него похитили смартфон стоимостью девять тысяч рублей.

В пресс-службе областного УМВД рассказали, что сотрудники уголовного розыска провели комплекс необходимых мероприятий и установили личность подозреваемого. Им оказался уже не раз судимый 42-летний мужчина.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он в содеянном признался и добавил, что в тот день познакомился с потерпевшим на улице и отправился с ним выпивать спиртные напитки. В ходе застолья произошел конфликт, и он забрал у новоиспеченного знакомого телефон. Похищенный гаджет сдал в комиссионку, а вырученные средства потратил на личные нужды.