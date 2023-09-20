Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 0:56

В Тюмени 20 сентября ожидается небольшой дождь и похолодание

Жаркие дни, которые были почти весь месяц, сменяются осенней прохладой
Екатерина Коган
Погода на 20 сентября. Фото их личного архива Комсомольской правды

Погода на 20 сентября. Фото их личного архива Комсомольской правды

В свои права полноценно вступает осень. Двадцатиградусная жара отступает, и на ее место приходят серость, прохлада и дожди.

В областном ГУ МЧС рассказали, что в среду, 20 сентября, воздух в дневные часы прогреется лишь до +18 градусов. Также будет облачно с прояснениями, а местами возможны дожди. Ветер северо-западный, западный, 6 – 11 м/с. Ночью прогнозируется похолодание до +5...+10 градусов.

Подробный прогноз. Фото: МЧС по Тюменской области

Подробный прогноз. Фото: МЧС по Тюменской области