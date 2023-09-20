В Тюмени 20 сентября ожидается небольшой дождь и похолодание

Погода на 20 сентября. Фото их личного архива Комсомольской правды

В свои права полноценно вступает осень. Двадцатиградусная жара отступает, и на ее место приходят серость, прохлада и дожди.

В областном ГУ МЧС рассказали, что в среду, 20 сентября, воздух в дневные часы прогреется лишь до +18 градусов. Также будет облачно с прояснениями, а местами возможны дожди. Ветер северо-западный, западный, 6 – 11 м/с. Ночью прогнозируется похолодание до +5...+10 градусов.