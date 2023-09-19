Житель Тюмени выиграл в лотерею 24 млн рублей и купил дом в горах в Сочи

Тюменец выиграл 24 млн рублей. Фото предоставлено Комсомольской правде

Настоящая удача улыбнулась жителю Тюмени. Он выиграл в лотерею 24 млн рублей. Крупная сумма денег помогла исполнить семье их мечту. Часть денежных средств супруги потратили на покупку домика в Сочи. Мягкий климат всегда манил тюменцев, и благодаря выигрышу мечту удалось реализовать.

По словам супруги «везунчика», на данный момент они занимаются обустройством своего нового гнездышка. Наслаждаются природой, морем, пальмами, ярким и теплым солнцем. Из родного края они привезли куст облепихи, который посадят рядом с новым домом.

На этом останавливаться они не собираются. Теплые края, домик у моря и куст облепихи – не последние достигнутые цели пары. Супруги планируют приобрести в будущем яхту.