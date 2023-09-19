Тюменцы могут принять участие в грантовом конкурсе и реализовать свои проекты

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Алексей Дидух.

Программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» запустила новый сезон грантового конкурса. Победители получат финансовую и экспертную поддержку для реализации своих проектов.

К участию приглашаются активисты и общественные организации из Тюмени, а также ямальских сел Новый Порт и Мыс Каменный. Подать заявку можно до 31 октября на официальном сайте конкурса.

Приоритетные направления грантового конкурса – создание комфортной среды, культура, образование, экология, спорт и культура народов Севера. Главный критерий отбора – наибольший социальный эффект. Победителей определят в феврале 2024 года по итогам экспертной оценки и публичной защиты проектов.

– Многие грантовые инициативы, которые мы поддержали несколько лет назад, выросли в большие самостоятельные проекты – это для нас главный результат. Через инструмент грантовой поддержки мы создаем в наших городах и селах творческую атмосферу, в которой каждый житель может раскрыть и реализовать свои способности, внести вклад в развитие социальной среды родного края, – рассказал заместитель генерального директора по организационным вопросам компании «Газпромнефть-Ямал» Евгений Захаров.

Нововведением этого года станет экспертная оценка в первые две недели заявочной кампании. Все, кто подаст заявку до 6 октября, получат индивидуальную консультацию специалистов по доработке своего проекта. А 17 октября в Тюмени пройдет очное обучение для всех желающих. Участникам расскажут о том, как оформить заявку.

– В регионах живут талантливые и активные люди, которые точно знают, что нужно их родному городу, но не всегда понимают, как именно «показать» свою идею. Поэтому в этом году мы усилили нашу работу с заявителями – привлекли большое количество экспертов, которые будут не только оценивать заявки, но и дорабатывать проекты вместе с их авторами, – говорит директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.

Как отметил глава Тюмени Руслан Кухарук, местные жители всегда стремились и сейчас стараются реализовать себя, воплощать свои инициативы, развиваться, а грантовая поддержка – один из ключевых инструментов воплощения тех самых нужных и востребованных идей.