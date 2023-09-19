В Тюмени резко подорожали новостройки

Новостройки дорожают в цене. Фото предоставлено Комсомольской правде

В областной столице выросла стоимость квадратного метра. По данным агентства «Этажи», в конце лета цена за квадратный метр недвижимости была ниже. Сейчас же в новых домах ценник подскочил на 3,4%.

Сегодня квадратный метр оценивается в районе 120 тысяч рублей, тогда как в августе 2022 года его стоимость была ниже на 14,4%.

Меняются цены и на вторичку. Если сравнивать с летом этого года, то однушки подорожали на 9%, а двухкомнатные и трехкомнатные подскочили в цене на 14%. Меньше всего ценовая политика коснулась студий. С лета их цена повысилась всего на один процент.