20 сентября на 176-м км трассы Екатеринбург – Тюмень временно ограничат движение автотранспорта

Трассу перекроют из-за ремонтных работ. Фото предоставлено Комсомольской правде

В среду, 20 сентября, будет ограниченно движение на 176-м км трассы Екатеринбург – Тюмень. Уралуправдор сообщает, что с 13.00 до 14.00 будут проводиться ремонтные работы.

Водителям предлагают на непродолжительный промежуток времени выбрать пути объезда. Это можно сделать по улицам Кирова, Ленина, Некрасова в пгт. Пышма и по дороге регионального значения «рп. Пышма – с. Чупино», «с. Яр – с. Куяровское».

Более подробную информацию можно узнать по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-200-63-06.