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НовостиОбщество19 сентября 2023 9:01

В Тюмени несколько отделений «Почты России» перешли на сокращенный режим работы

Из-за этих сложностей клиенты не могут вовремя получить свои посылки
Екатерина Коган
Проблемы произошли из-за отпусков и больничных. Фото: МегаТюмень

Проблемы произошли из-за отпусков и больничных. Фото: МегаТюмень

Жители Тюмени жалуются на нехватку сотрудников в отделении «Почты России». Люди вынуждены ждать свои посылки по несколько недель и подстраиваться под сокращенный график работы ряда почтовых отделений.

Изданию «МегаТюмень» в пресс-службе почты назвали ряд причин, из-за которых произошли неполадки. Оказалось, что начался подъем заболеваемости и некоторые сотрудники были вынуждены уйти на больничный, к тому же еще не все вернулись из отпусков. Но тюменцев успокаивают, что ничего закрывать не планируется и клиенты не останутся без почтовых услуг.

Все вернется к прежнему режиму, как только сотрудники выйдут с больничных и вернутся из отпусков.