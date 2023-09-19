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НовостиОбщество19 сентября 2023 8:03

Тюменка покорила жюри музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!»

Из 100 членов жюри свои голоса за нее отдали 93
Екатерина Коган
За женщину отдали голоса 93 человека. Фото: скриншот видео

За женщину отдали голоса 93 человека. Фото: скриншот видео

Жительница Тюмени Ирина Бархатова сразила своим выступлением жюри телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!». Она исполнила песню «Прекрасное далеко» и заставила встать 93 членов строгого жюри. Бархатова покорила известных артистов и певцов. Равнодушными не смогли остаться и Сергей Лазарев с Катей Лель.

Лазарев сказал, что не планировал вставать, но Ирина подняла его своим выступлением.

Известно, что участница шоу не просто вокалист, а профессор, заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады и продюсер.