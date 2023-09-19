Тюменка покорила жюри музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!»

За женщину отдали голоса 93 человека. Фото: скриншот видео

Жительница Тюмени Ирина Бархатова сразила своим выступлением жюри телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!». Она исполнила песню «Прекрасное далеко» и заставила встать 93 членов строгого жюри. Бархатова покорила известных артистов и певцов. Равнодушными не смогли остаться и Сергей Лазарев с Катей Лель.

Лазарев сказал, что не планировал вставать, но Ирина подняла его своим выступлением.

Известно, что участница шоу не просто вокалист, а профессор, заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады и продюсер.