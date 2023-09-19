В Тюмени вынесли обвинительный вердикт в отношении экс-силовика из Тобольска

Впереди будет еще одно заседание, где обвиняемому вынесут приговор. Фото: объединенная пресс-служба судов Тюменской области

В Центральном районном суде Тюмени вынесли обвинительный вердикт в отношении Ярослава П. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно материалам дела, обвиняемый в июле прошлого года находился в нетрезвом состоянии недалеко от СНТ «Медик» в окрестностях Тюмени. Из-за личных неприязненных отношений он не совладал с эмоциями и избил знакомого руками, ногами, а затем ударил твердым предметом по голове, грудной клетке и животу.

Пострадавшего доставили в больницу, но там он через три часа скончался. Ярослава П.,признали виновным. Впереди предстоит еще одно заседание, где будет вынесен приговор.