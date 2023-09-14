Банк Уралсиб предлагает бизнесу онлайн-бухгалтерию в составе базового пакета услуг

Фото: пресс-служба Уралсиб Банка
Банк Уралсиб включил сервис онлайн-бухгалтерии 1С в базовый пакет услуг РКО для новых клиентов – индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН).
Ссылка для бесплатного доступа к сервису будет автоматически направляться новому клиенту после открытия нового расчетного счета (первого расчетного счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ») и подключения пакета услуг на адрес электронной почты, который был указан клиентом при открытии счета.
Для подключения онлайн-бухгалтерии:
• пройдите по ссылке, указанной в письме;
• укажите ФИО, номер телефона, на который затем придет СМС-сообщение с паролем, а также адрес электронной почты для восстановления пароля при необходимости;
• введите ИНН;
• нажмите на кнопку «Получить бесплатный доступ»;
• доступ активирован.
Подробнее о сервисе, а также других продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)
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