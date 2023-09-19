За звание «Мисс Россия – 2023» поборются две студентки из Тюмени

Финал конкурса будет уже в октябре. Фото: Типичная Тюмень

Студентки из Тюменской области Александра Сташкевич и Елизавета Ефремова будут бороться за корону «Мисс Россия – 2023»

Александра Сташкевич в прошлом уже одерживала победы в значимых конкурсах. Она была чемпионкой России в чир-спорте в составе команды DELTA и имеет звание кандидата в мастера спорта. Сейчас она учится на первом курсе на факультете журналистики в ТюмГУ, а в свободное время работает корреспондентом клубного ХК «Рубин» и ФК «Тюмень. Вторая участница – Елизавета Ефремова – тоже учится в университете, будущий юрист. А еще работает в модельном агентстве.

Девушки уже смогли покорить жюри конкурса, пройти необходимые этапы и войти в число 50 финалисток. Но расслабляться еще рано. Красавицы активно готовятся к конкурсу в столице, ибо финал будет уже в следующем месяце.