В Тюмени резко подскочили цены на бензин

На бензин теперь придется раскошелиться. Фото предоставлено Комсомольской правде

В областной столице рекордное подорожание бензина. Теперь на горючее придется изрядно раскошелиться. По данным сайта benzin-price, литр бензина стоит уже 56,7 рубля. О подорожании сообщает и Тюменьстат. Дизельное топливо также подорожало – аж на 10,2%.

Автовладельцы в ужасе от ситуации. Говорят, что придется перейти на общественный транспорт или сократить поездки.

– Буквально за последний месяц существенно ощутил рост цен на топливо. Раньше хватало пары тысяч, чтобы заправить авто, а сейчас этого мало. Представьте, сколько придется оставить на автозаправке денег, если вдруг соберешься ехать в другой город? – недоумевает мужчина.

Такой же позиции придерживается и второй тюменец.

– Придется до работы добираться автобусами! Я столько не зарабатываю, чтобы столько отдавать за горючее. Такими темпами мы будем вынуждены продавать автомобили, ибо они просто для нас будут не по зубам и невыгодны, – пояснил автовладелец.