В Тюменской области за прошедшую неделю из-за ДТП скончались пять человек

В регионе участились ДТП. Фото предоставлено Комсомольской правде

В регионе прошлая неделя была насыщенна ДТП. В областной ГИБДД рассказали, что за семь дней произошло 66 аварий, в которых погибло пять человек, а 95 получили ранения различной степени тяжести.

12 дорожно-транспортных происшествий случилось на федеральных автодорогах области. В 23 ДТП пострадали дети, а по вине пьяных автовладельцев спровоцировано пять аварий.

На этой неделе наряды ДПС будут отрабатывать 100-километровую зону трасс в окрестностях областной столицы: в Исетском, Ярковском и Тюменском районах. А в Тюмени сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить в утренние часы у зебр, которые располагаются неподалеку от учебных заведений.