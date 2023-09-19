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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 4:00

В Тюменской области за прошедшую неделю из-за ДТП скончались пять человек

Всего было более 60 аварий
Екатерина Коган
В регионе участились ДТП. Фото предоставлено Комсомольской правде

В регионе участились ДТП. Фото предоставлено Комсомольской правде

В регионе прошлая неделя была насыщенна ДТП. В областной ГИБДД рассказали, что за семь дней произошло 66 аварий, в которых погибло пять человек, а 95 получили ранения различной степени тяжести.

12 дорожно-транспортных происшествий случилось на федеральных автодорогах области. В 23 ДТП пострадали дети, а по вине пьяных автовладельцев спровоцировано пять аварий.

На этой неделе наряды ДПС будут отрабатывать 100-километровую зону трасс в окрестностях областной столицы: в Исетском, Ярковском и Тюменском районах. А в Тюмени сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить в утренние часы у зебр, которые располагаются неподалеку от учебных заведений.