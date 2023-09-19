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НовостиОбщество19 сентября 2023 2:10

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

45-я сессия Комитета в эти дни проходит в Саудовской Аравии
Екатерина Коган
Теперь на территории нашей страны располагается 21 объект всемирного культурного наследия!

Теперь на территории нашей страны располагается 21 объект всемирного культурного наследия!

Казанские обсерватории внесли огромный вклад в развитие оптической астрономии, астрофизики, геодезии благодаря международному научному коллективу астрономов, который работал в Казанском университете.

Этот комплекс олицетворяет непрерывную связь между историей, наукой и культурой от новаторской работы в развитии астрономии, астрофизики, космической геодезии в XIX – начале XXI в. до наших дней.

Теперь на территории нашей страны располагается 21 объект всемирного культурного наследия!