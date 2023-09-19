В Тюмени 19 сентября вновь ожидается теплая погода

В ближайшие дни уже станет значительно холоднее. Фото предоставлено Комсомольской правде

Во вторник, 19 сентября, в Тюменской области снова будет тепло и солнечно. По данным областного МЧС, в большинстве муниципалитетах района температура воздуха будет держаться на отметке +21 градус. В Тюмени днем будет аналогичная погода, а ночью похолодает до+7...+9 градусов. В Тобольске температура (что в дневные, что в ночные часы) меньше, чем в областной столице, лишь на пару градусов.

Ожидается небольшой туман, кратковременный дождь, переменная облачность. Ветер южный, юго-западный, возможны порывы до 14м/с. В некоторых районах возможны грозы.