Нефтяники помогают восполнить популяцию краснокнижного осетра в реках Западной Сибири

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Развития». Автор: Алексей Дидух.

Предприятия «Газпром нефти» продолжают восполнять популяцию краснокнижного осетра в реках Западной Сибири.

На днях нефтяники выпустили в Иртыш более миллиона мальков этой рыбы. Масса каждого – более 10 граммов, это считается оптимальным весом для выживания в естественной среде. Молоди предстоит пройти сотни километров по Оби к местам постоянного обитания – Обской губе в Карском море.

Мальков осетра выращивали в течение четырех месяцев. Зарыбление проводилось представителями Федерального агентства по рыболовству под контролем экологов компании.

Спустя пять лет сибирский осетр достигнет зрелости и сможет дать потомство.

Всего в этом году нефтяники совместно с «Главрыбводом» выпустят в водоемы России более 5,4 миллиона мальков сибирского осетра, нельмы, кеты, сазана и атлантического лосося. Проект по зарыблению охватывает реки и озера Архангельской, Оренбургской, Томской, Сахалинской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Масштабная работа по восполнению популяции ценных, редких и исчезающих видов рыбы проходит под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города». Единым оператором проекта выступает «Газпромнефть-Развитие». Генеральный директор предприятия и глава дирекции по крупным проектам «Газпром нефти» Айдар Сарваров отмечает, что компания ежегодно поддерживает волонтерские и экологические инициативы.

– А выпуск миллионов мальков является частью этой большой работы, нацеленной на то, чтобы сохранить уникальную экосистему регионов нашей деятельности, – говорит Айдар Сарваров.

Как отметил директор по общим вопросам «Главрыбвода» Игорь Ивлев, компания вносит существенный вклад в государственные программы по сохранению биологического разнообразия водоемов.

– Одна из них нацелена на восстановление популяции сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Мощности Абалакского экспериментального рыборазводного завода позволят нам в течение ближайших лет совместно с предприятиями, работающими в Западной Сибири, нарастить темпы воспроизводства и вывести ценную рыбу из-под угрозы исчезновения, – подчеркнул он.